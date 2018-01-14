Телекомпания «Рустави-2» настаивает на подлинности компромата на Порошенко

14.01.2018 16:43 Руководитель информационной службы грузинской телекомпании «Рустави-2» Нодар Меладзе, опубликовавшей фото «заявления Петра Порошенко в ФСБ», сказал Радио Свобода, что не сомневается в подлинности документа. Об этом Меладзе заявил после того, как пресс-служба президента Украины назвала «низкопробной подделкой и фейком» текст заявления Порошенко, якобы написанного в ФСБ, где он обещает не совершать действий против России.



Глава информационной службы оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Нодар Меладзе сказал в интервью РС, что фото заявления Петра Порошенко в ФСБ об отказе «иметь что-либо общее с антироссийской деятельностью», грузинской телекомпании предоставил «конфиденциальный источник». «Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию», - подчеркнул Нодар Меладзе.



​Руководитель информационной службы также заявил, что если у кого-либо есть сомнения в подлинности документа, сомневающиеся могли бы провести графологическую экспертизу. При этом, собеседник РС сообщил, что в распоряжении «Рустави-2» находится не сам подлинник «заявления» Петра Порошенко, а фотокопия документа, предоставленная «конфиденциальным источником».



Пресс-служба администрации президента Украины заявила, что «обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленными и заброшенными телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», - говорится в сообщении на сайте президента Украины.















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