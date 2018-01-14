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Владыко Шио: Мы поздравляем паству с Новым годом как по новому, так и по старому стилю


14.01.2018   17:33
Мы поздравляем паству с Новым годом как по новому, так и по старому стилю, - об этом заявил местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии владыка Шио во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Троицы.

«Сегодня Новый год по старому стилю. Мы поздравляем наших прихожан с Новым годом как по новому, так и по старому стилю, потому что у нашего народа особая любовь к новому году по старому стилю. У наших людей осталась память о том времени, когда новый год отмечался после Рождества и вся суть нового года была наполнена рождественской символикой, радостью, значимостью. Это придавало новому году особый колорит и праздничное настроение, мы это помним и поэтому всегда отмечаем этот день, и сегодня также поздравляем вас с большой радостью», - сказал владыка Шио, пожелав всему народу благодатного года.






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