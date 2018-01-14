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Трое грузинских режиссеров отправятся на Berlinale Talents


14.01.2018   20:03
Трое молодых кинематографистов из Грузии стали участниками программы «Таланты Берлинале» (Berlinale Talents), который пройдет в рамках 68-го Берлинского Международного кинофестиваля с 17 по 22 февраля.

Berlinale Talents – это многогранная образовательная программа, созданная по инициативе Берлинале 16 лет назад. Благодаря этой программе ежегодно 250 подающих надежды профессионалам кино- и телеиндустрии из разных стран могут поучиться у признанных мастеров мирового кинематографа, а также пообщаться друг с другом и обменяться опытом.

По традиции участников Berlinale Talents определяет международная комиссия. При рассмотрении заявок члены комиссии обращают внимание на предыдущие достижения кинематографистов, резонанс и актуальность их работ.

В этом году, как сообщают в Национальном центре кинематографии Грузии, на Berlinale Talents отправятся режиссеры Анна Саруханова и Рати Цителадзе, а также сценарист и актриса Нино Варсимашвили.
Наряду с публичными дискуссиями и семинарами, участники проекта примут участие в «Лаборатории проектов». В ней благодаря специализированным техническим мастер-классам и различным мероприятиям формата «нетворкинг» они разработают свои проекты и представят их на Европейском кинорынке или на Talent Project Market Берлинского рынка копродукции.

На Berlinale Talents 2018 сотни кинематографистов и экспертов раскроют свои секреты успеха и обсудят актуальные вопросы современного кинопроизводства.

Примечательно, что на участие в Berlinale Talents 2018 поступило рекордное количество заявок – 3 191 из 133 стран. Среди них — режиссеры, продюсеры, актеры, сценаристы, операторы, монтажеры, художники-постановщики, кинокритики, композиторы, звукорежиссеры и специалисты в области продаж и дистрибьюции.

Напомним, в 2015 году в конкурсном отборе «Таланты Берлинаре» победила Мариам Хачвани со сценарием к фильму «Деде».

"Новости-Грузия"





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