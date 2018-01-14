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Известные грузинские музыканты проведут благотворительный концерт в Тбилиси
14.01.2018 20:09
Благотворительный концерт с участием известных грузинских музыкантов и исполнителей пройдет в тбилисском Дворце спорта 25 января.
На вечере, который организует благотворительный фонд «Жизнь прекрасна», выступят Нино Катамадзе, Ниаз Диасамидзе и группа «33А», а также Национальный балет Грузии «Сухишвили».
Вырученная от продажи билетов сумма пойдет на лечение 25-летней Теоны Нуцубидзе.
У девушки рак лимфатической системы, и Теона нуждается в неотложном и дорогостоящем лечении в Израиле.
Как отмечается, все участники концерта выступят на вечере абсолютно безвозмездно.
«Обращаемся и к вам с просьбой, чтобы вы внесли свою лепту в это доброе дело, дабы едиными силами помочь собрать сумму для лечения Теоны. Заранее благодарим за поддержку», — говорится в сообщении организаторов.
Концерт начнется в 20:00. Билеты доступны в продаже в кассах Тбилисского концертного зала и онлайн, на www.tkt.ge. Другие подробности мероприятия здесь.
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