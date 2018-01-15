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В Национальной библиотеке Грузии будет основан зал фольклора


15.01.2018   11:41
Между Национальной библиотекой парламента Грузии, благотворительным фондом «Грузинское песнопение» и винной компанией «Шилда» будет оформлен меморандум.

Документ подпишут генеральный директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе, исполнительный директор фонда «Грузинское песнопение» Нана Готуа и генеральный директор компании «Шилда» Натия Чхартишвили. Согласно документу, в Национальной библиотеке будет основан зал фольклора, который разместится во втором корпусе библиотеки. Зал будет отремонтирован и оснащен самой современной техникой.

«Фольклорный зал основывается на базе отделения обслуживания нотными и аудиовизуальными изданиями Национальной библиотеки. В фонде отдела хранится богатая коллекция фольклорных записей. Приоритетом зала фольклора будет собрание, систематизация записей грузинского фольклора (как музыкальных, так и текстовых) и их доступность широкой общественности. Одной из главных целей зала фольклора будет собрать и представить общественности материалы о вековой аудиоистории грузинской этнографии», - отмечается в информации.






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