Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Батумское «Динамо» будет тренировать Гия Гегучадзе


15.01.2018   12:35
Батумское «Динамо», выбывшее из высшей лиги чемпионата Грузии по футболу и выступающее в "Национальной лиге 2", возглавит Гия Гегучадзе.

На днях состоялось соглашение между опытным специалистом и аджарским клубом. По информации официальной веб-страницы клуба, Гия Гегучадзе примется за исполнение обязанности главного тренера с 14 января.

Гия Гегучадзе возглавлял молодежную сборную Грузии, но из-за очень плохих результатов он месяц назад попрощался с командой.

Что касается самой команды, "Динамо" Батуми продается, и на данном этапе не известно, кто купит клуб.

По информации "iPress", в команде остаются футболисты Георгий Кавтарадзе и Элгуджа Григалашвили.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адыгейские «зеленые» надеются отстоять свое право на существование в Верховном суде РФ
Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков
Похищенный дагестанский активист найден в отделе полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна