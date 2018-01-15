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Батумское «Динамо» будет тренировать Гия Гегучадзе
15.01.2018 12:35
Батумское «Динамо», выбывшее из высшей лиги чемпионата Грузии по футболу и выступающее в "Национальной лиге 2", возглавит Гия Гегучадзе.
На днях состоялось соглашение между опытным специалистом и аджарским клубом. По информации официальной веб-страницы клуба, Гия Гегучадзе примется за исполнение обязанности главного тренера с 14 января.
Гия Гегучадзе возглавлял молодежную сборную Грузии, но из-за очень плохих результатов он месяц назад попрощался с командой.
Что касается самой команды, "Динамо" Батуми продается, и на данном этапе не известно, кто купит клуб.
По информации "iPress", в команде остаются футболисты Георгий Кавтарадзе и Элгуджа Григалашвили.
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