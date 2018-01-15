Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия присоединилась к международному Дню музейного селфи


15.01.2018   12:36
Национальный музей Грузии впервые присоединился к международной акции День музейного селфи или Museum Selfie Day, которая проводится 17 января.

Участники акции по всему миру посещают различные музеи, фотографируются на фоне музейных зданий или экспонатов и выкладывают фотографии в интернет с хэштегом #MuseumSelfie.

Впервые День музейного селфи отметили в 2014 году по инициативе интернационального проекта Culture Themes. Целью акции стала популяризация музеев, привлечение к ним широкой общественности и интеграция в социальные сети.

«Национальный музей Грузии предлагает включиться в кампанию #მოდიმუზეუმში («Приходи в музей»): снимайте Selfie и загрузите в свои социальные сети с хештегом #MuseumSelfie и #GNMuseumSelfie. Также отметьте нас на Facebook, Instagram и Twitter. Список наших музеев здесь https://goo.gl/38JTTy», — говорится в сообщении музея.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адыгейские «зеленые» надеются отстоять свое право на существование в Верховном суде РФ
Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков
Похищенный дагестанский активист найден в отделе полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна