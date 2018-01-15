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Грузия присоединилась к международному Дню музейного селфи
15.01.2018 12:36
Национальный музей Грузии впервые присоединился к международной акции День музейного селфи или Museum Selfie Day, которая проводится 17 января.
Участники акции по всему миру посещают различные музеи, фотографируются на фоне музейных зданий или экспонатов и выкладывают фотографии в интернет с хэштегом #MuseumSelfie.
Впервые День музейного селфи отметили в 2014 году по инициативе интернационального проекта Culture Themes. Целью акции стала популяризация музеев, привлечение к ним широкой общественности и интеграция в социальные сети.
«Национальный музей Грузии предлагает включиться в кампанию #მოდიმუზეუმში («Приходи в музей»): снимайте Selfie и загрузите в свои социальные сети с хештегом #MuseumSelfie и #GNMuseumSelfie. Также отметьте нас на Facebook, Instagram и Twitter. Список наших музеев здесь https://goo.gl/38JTTy», — говорится в сообщении музея.
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