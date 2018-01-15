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Месси установил новый рекорд по количеству голов за один клуб в топ-5 лиг Европы


15.01.2018   12:55
Форвард каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси побил рекорд экс-футболиста немецкой "Баварии" Герда Мюллера по количеству голов в одном из пяти европейских топ-чемпионатов за один клуб.

В матче 19-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада" 30-летний звездный аргентинец забил свой 366-й мяч в 401 матче в составе "Барселоны". Об этом сообщает isport.

Ранее рекорд принадлежал Мюллеру. который в составе "Баварии" отличился 365 голами в 427 играх чемпионата Германии с 1964 по 1979 год.

Напомним, что в этом футбольном поединке "Барселона" одержала победу со счетом 4:2 и продолжила свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании в текущем сезоне до 19 встреч. На счету "Барселоны" уже 16 побед и 3 ничьи.






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