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Двое несовершеннолетних ранены в Хашури


15.01.2018   13:06
В центре Хашури спор между подростками перерос в физическое противостояние, в результате которого были ранены двое несовершеннолетних.

Им были нанесены ранения острым предметом – предположительно, холодным оружием. Обоих поместили в хашурскую больницу.

Следственные действия на месте происшествия производились в течение всей ночи.

Как сообщает МВД, по факту произошедшего ведется расследование по статье 19-109 УК Грузии (попытка умышленного убийства).






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