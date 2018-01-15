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Двое несовершеннолетних ранены в Хашури
15.01.2018 13:06
В центре Хашури спор между подростками перерос в физическое противостояние, в результате которого были ранены двое несовершеннолетних.
Им были нанесены ранения острым предметом – предположительно, холодным оружием. Обоих поместили в хашурскую больницу.
Следственные действия на месте происшествия производились в течение всей ночи.
Как сообщает МВД, по факту произошедшего ведется расследование по статье 19-109 УК Грузии (попытка умышленного убийства).
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