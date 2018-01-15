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Новая книга Олега Панфилова «Антисоветские истории» выходит на грузинском языке
15.01.2018 13:55
Новая книга Олега Панфилова «Антисоветские истории» выходит на грузинском языке.
Книга профессора Государственного университета Илии Олега Панфилова - это сборник исторической публицистики, посвященной малоизвестным фактам из истории Российской империи и Советского Союза, о которых российская и советская цензура предпочитала молчать - о завоеваниях 16-19 веков, о русско-чукотской войне и сопротивлении народов Сибири и Дальнего Востока, о борьбе народов Центральной Азии, о советских репрессиях, о традициях цензуры и пропаганды.
Эта книга за последние три года переведена и издана в Украине, Болгарии и Чехии, грузинский перевод подготовлен издательством Бакура Сулакаури.
Презентация состоится в Президентской библиотеке 19 января в 15:00, в ней примет участие переводчик Михаил Антадзе
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