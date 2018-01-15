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Концерты Элтона Джона в Грузии состоятся 30 июня


15.01.2018   14:19
Концерты британской звезды Элтона Джона в Грузии пройдут 30 июня и 1 июля 2018 года.

Соглашение между SOLO и певцом уже оформлено.

Как заявили Первому каналу организаторы, это будет единственный концерт Элтона Джона в Европе в этот период.

Концерты британского певца на «Black Sea Arena» были запланированы 16-17 сентября прошлого года, однако их отменили по причине состояния здоровья одного из членов группы.

Что касается билетов, их обладатели на 16-17 сентября могут присутствовать на концерте певца 30 июня и первого июля 2018 года по тем же билетам.






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