Концерты Элтона Джона в Грузии состоятся 30 июня

15.01.2018 14:19 Концерты британской звезды Элтона Джона в Грузии пройдут 30 июня и 1 июля 2018 года.



Соглашение между SOLO и певцом уже оформлено.



Как заявили Первому каналу организаторы, это будет единственный концерт Элтона Джона в Европе в этот период.



Концерты британского певца на «Black Sea Arena» были запланированы 16-17 сентября прошлого года, однако их отменили по причине состояния здоровья одного из членов группы.



Что касается билетов, их обладатели на 16-17 сентября могут присутствовать на концерте певца 30 июня и первого июля 2018 года по тем же билетам.















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