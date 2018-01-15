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Черновецкого не впустили назад в Грузию


15.01.2018   14:36
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий не смог попасть в Грузию, где он проживал в течение последних нескольких лет и скрывался от украинского правосудия. Об этом Черновецкий написал на своей странице в Facebook, сообщает InfoResist.

«Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию! Ничего! Господь все поставит на свои места: недолго Луценко «гулять» на свободе за все, что он совершил против украинского народа! Я не в счет», — написал Черновецкий.

Следует отметить, что тот же сценарий был использован против экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Украине. Экс-президента Грузии, возвращавшемуся из-за рубежа, лишили гражданства Грузии и не разрешали въезд в страну, однако стараниями его сторонников ему все же удалось попасть на территорию Украины. Позже, согласно постановлению суда, он выплатил штраф за незаконное пересечение границы.






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