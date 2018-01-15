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Горан Брегович даст концерт в Тбилиси 15 апреля


15.01.2018   18:01
Всемирно известный музыкант и композитор Горан Брегович выступит в Тбилиси 15 апреля. Концерт состоится на сцене тбилисского Дворца спорта.

Продажа билеты на концерт Бреговича начнется 25 января, с 12:00, в кассах филармонии и онлайн, на www. tkt.ge. Стоимость билетов — от 23 до 120 лари (около 13-47 долларов).

Организатор концерта – компания Art Media Group.

Брегович пишет музыку к фильмам с конца 1970-х. Композитор получил всемирное признание как автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы «Время цыган», «Аризонская мечта», «Андерграунд». А его музыка к фильму Патриса Шеро «Королева Марго» получила две награды на Каннском фестивале.

На гастрольных концертах Брегович выступает с музыкальным коллективом Wedding and Funeral Orchestra, во время которых исполняется и музыка к фильмам.

В Грузии Горан Брегович выступает довольно часто – он уже давал концерты в 2007, 2012 и 2017 годах.

"Новости-Грузия"





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