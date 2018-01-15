Netflix приобрела право на дистрибуцию грузинского документального фильма

15.01.2018 18:39 Netflix приобрела право дистрибуции еще одного грузинского документального фильма. Информация об этом опубликована на официальной веб-странице сервиса.



"Торговец"- так называется фильм Тамты Габричидзе, главный персонаж которого, Гела, продает предметы домашнего обихода и вторичную одежду из багажа старого микроавтобуса. Он торгует в местах, где картофель стоит дороже денег.



11 февраля Netflix купила право дистрибуции нового фильма Наны Еквтимишвили и Симона Гросса "Моя счастливая семья". Премьера грузинской драмы состоялась в январе на кинофестивале "Сандэнс".



Netflix является крупнейшей сетью интернет телевидения в мире. Подписчиками компании являются более 70 миллионов абонентов почти 200 стран мира, у которых неограниченный доступ на контент Netflix, который включает сотни кино и телешоу.















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