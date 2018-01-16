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NDI сегодня представит результаты исследования общественного мнения
16.01.2018 11:01
Национальный демократический институт (NDI) и CRRC – Грузия сегодня представят первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в декабре 2017 года.
Как сообщают в организации, на презентации будут представлены выводы в связи с курсом развития страны, условиями жизни, вопросами национальной и местной значимости, выборами в местное самоуправление 2017 года, деятельностью властей и внешней политикой.
Полевые работы исследования NDI были проведены в период с 29 ноября – 19 декабря в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2,298 прямого интервью путем представительной выборки.
Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.
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