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Фильм грузинских режиссеров попал в десятку избранных проектов Talent Project Market
16.01.2018 11:47
Фильм «Пустой дом» Рати Цителадзе и Нино Варсимашвили попал в десятку избранных проектов Talent Project Market на Берлинале
17-21 февраля на Берлинском международном кинофестивале состоится ярмарка копродукции, в рамках которой Talent Project Market представит 10 избранных проектов.
По данным Национального киноцентра, среди избранных попал и грузинский проект Рати Цителадзе и Нино Варсимашвили «Пустой дом».
«Пустой дом» — это автобиографическая история, написанная сценаристом Нино Варсимашвили. Сюжет фильма развивается в Грузии 90-х годах прошлого столетия, в период гражданской войны. Одиннадцатилетняя девочка Нино мечтает о полноценной семье. Мечта девочки вроде сбывается, когда ее отец возвращается из семилетнего тюремного заключения. Однако все не так, как она себе представляла, что полностью меняет ее жизнь.
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