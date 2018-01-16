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Фильм грузинских режиссеров попал в десятку избранных проектов Talent Project Market


16.01.2018   11:47
Фильм «Пустой дом» Рати Цителадзе и Нино Варсимашвили попал в десятку избранных проектов Talent Project Market на Берлинале

17-21 февраля на Берлинском международном кинофестивале состоится ярмарка копродукции, в рамках которой Talent Project Market представит 10 избранных проектов.

По данным Национального киноцентра, среди избранных попал и грузинский проект Рати Цителадзе и Нино Варсимашвили «Пустой дом».

«Пустой дом» — это автобиографическая история, написанная сценаристом Нино Варсимашвили. Сюжет фильма развивается в Грузии 90-х годах прошлого столетия, в период гражданской войны. Одиннадцатилетняя девочка Нино мечтает о полноценной семье. Мечта девочки вроде сбывается, когда ее отец возвращается из семилетнего тюремного заключения. Однако все не так, как она себе представляла, что полностью меняет ее жизнь.






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