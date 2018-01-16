Большинство в Грузии поддерживает вступление в НАТО - опрос

16.01.2018 12:10 Для большинства населения Грузии приемлема объявленная правительством цель - вступление страны в НАТО.

Вместе с тем, больше граждан поддерживают вступление в Евросоюз, нежели в НАТО.



В частности, для 72% опрошенных приемлема объявленная правительством Грузии цель - вступление страны в Евросоюз, для 21% это неприемлемо, а 7% не знают ответа на вопрос.



Что касается НАТО, 64% опрошенных поддерживают объявленную правительством цель - вступление страны в НАТО, для 26% эта цель неприемлема, а 9% не знают ответа на вопрос.



Полевые работы исследования NDI были проведены в период 29 ноября – 19 декабря в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2,298 прямого интервью путем представительной выборки.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.



Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.















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