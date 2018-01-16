Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лишь 26% граждан Грузии считает, что страна развивается в правильном направлении


16.01.2018   12:12
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 39% опрошенных думают, что Грузия развивается в неправильном направлении, а 32 % считают, что Грузия вообще не меняется.

Ответы на вопрос, в каком направлении развивается Грузия, распределились следующим образом: 26 % опрошенных считают, что Грузия развивается в правильном направлении, 32% - Грузия вообще не меняется, 39% опрошенных думают, что Грузия развивается в неправильном направлении, 3% ответили, что не знают.

Полевые работы исследования NDI были проведены в период с 29 ноября – 19 декабря в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2,298 прямого интервью путем представительной выборки.

Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.

Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адыгейские «зеленые» надеются отстоять свое право на существование в Верховном суде РФ
Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков
Похищенный дагестанский активист найден в отделе полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна