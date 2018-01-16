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Лишь 26% граждан Грузии считает, что страна развивается в правильном направлении
16.01.2018 12:12
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 39% опрошенных думают, что Грузия развивается в неправильном направлении, а 32 % считают, что Грузия вообще не меняется.
Ответы на вопрос, в каком направлении развивается Грузия, распределились следующим образом: 26 % опрошенных считают, что Грузия развивается в правильном направлении, 32% - Грузия вообще не меняется, 39% опрошенных думают, что Грузия развивается в неправильном направлении, 3% ответили, что не знают.
Полевые работы исследования NDI были проведены в период с 29 ноября – 19 декабря в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2,298 прямого интервью путем представительной выборки.
Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.
Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.
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