53% опрошенных оценивают деятельность правительства средне

16.01.2018 12:29 Согласно исследованию Национального демократического института (NDI) 53% опрошенных оценивают деятельность правительства средне. На вопрос, как бы вы оценили деятельность существующего правительва, 13% опрошенных заявляют, что хорошо, 53% - средне, 32% - плохо, 2% заявляют, что не знают, а 1% - отказались отвечать.



Полевые работы исследования NDI были проведены в период 29 ноября – 19 декабря в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2,298 прямого интервью путем представительной выборки.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.



Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.















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