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54% опрошенных считают наиболее важным вопросом создание рабочих мест
16.01.2018 12:31
Согласно исследованию NDI, для большинства опрошенных пятерка важных вопросов имеет экономический характер.
В частности, 54% опрошенных называют наиболее важным вопросом для себя и своей семьи рабочие места, 35% - рост цен/инфляцию, 30% - бедность, 25% - пенсии, 23% - доступное здравоохранение. Только после этого следует территориальная целостность - 23%.
Полевые работы исследования NDI были проведены в период 29 ноября – 19 декабря в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2,298 прямого интервью путем представительной выборки.
Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.
Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.
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