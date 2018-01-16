54% опрошенных считают наиболее важным вопросом создание рабочих мест

16.01.2018 12:31 Согласно исследованию NDI, для большинства опрошенных пятерка важных вопросов имеет экономический характер.



В частности, 54% опрошенных называют наиболее важным вопросом для себя и своей семьи рабочие места, 35% - рост цен/инфляцию, 30% - бедность, 25% - пенсии, 23% - доступное здравоохранение. Только после этого следует территориальная целостность - 23%.



Полевые работы исследования NDI были проведены в период 29 ноября – 19 декабря в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2,298 прямого интервью путем представительной выборки.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.



Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.















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