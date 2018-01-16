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NDI: 21% опрошенных называют 300-500 лари в качестве семейного дохода
16.01.2018 13:11
Согласно исследованию Национально—демократического института (NDI), расходы 22% семей составляют 301-500 лари в месяц, а 21% назвали столько же, как доход.
Расходы и доходы семьи 3% респондентов составляют более 1600 лари в месяц.
У 1% опрошенных вообще нет доходов, а доходы и расходы 11% составляют около 180 лари.
Национально—демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили СМИ первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в декабре 2017 года.
Исследование проводилось в период с 29 ноября по 1 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора
2 298 прямых интервью.
Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC-Грузия.
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