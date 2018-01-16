NDI: 41% опрошенных считает, что Россия сильнее, чем США

16.01.2018 13:12 41% опрошенных NDI считает, что с военной точки зрения Россия сильнее, чем США. По мнению 15% Россия и США одинаково сильные, а 36% полагают, что США обладают военным преимуществом.



На вопрос не имеют ответа 8% опрошенных.



Национально—демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили СМИ первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в декабре 2017 года.



Полевые работы исследования проводились с 29 ноября по 1 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора

2 298 прямых интервью.



Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC-Грузия.



















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