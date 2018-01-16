NDI: 72% опрошенных одерживают вступление Грузии в ЕС

16.01.2018 13:14 Национально—демократический институт провел опрос, приемлемо ли для населения, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Для 72% опрошенных это приемлемо, для 21%- неприемлемо, а 7% не знает ответа на вопрос.



Национально—демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили медиа первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в декабре 2017 года.



Полевые работы исследования проводились в период с 29 ноября по 1 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 298 прямых интервью.



Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC-Грузия.

















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