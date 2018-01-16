|
NDI: 72% опрошенных одерживают вступление Грузии в ЕС
16.01.2018 13:14
Национально—демократический институт провел опрос, приемлемо ли для населения, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Для 72% опрошенных это приемлемо, для 21%- неприемлемо, а 7% не знает ответа на вопрос.
Национально—демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия представили медиа первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в декабре 2017 года.
Полевые работы исследования проводились в период с 29 ноября по 1 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 298 прямых интервью.
Исследования NDI проводятся по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC-Грузия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна