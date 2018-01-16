Трое грузин задержаны в Испании на кражах

16.01.2018 13:52 В испанском городе Вальядолид полиция задержала троих грузин по подозрению в ограблении квартир, сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на испанские СМИ.



Мужчины 26, 33 и 40 лет были задержаны на месте преступления и предстанут перед судом.



По данным полиции, криминальная группа похитила дорогие вещи, украшения и деньги по меньшей мере из девяти квартир в Вальядолиде. Они проникали в квартиры по утрам, после того, как хозяева отправлялись на работу.















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