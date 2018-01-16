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NDI: Вступление в ЕС одобряют 72%, а в НАТО - 64%
16.01.2018 13:54
Согласно исследованию общественного мнения, проведенного Национально—демократическим институтом (NDI) в декабре 2017 года, в стране поддержка по отношению Евросоюза и НАТО по-прежнему твердая.
Большинство опрошенных, 72% одобряют вступление в Евросоюз, а 30% опрошенных против, у 7% нет позиции в связи с этим.
Вступление в НАТО поддерживают 64% опрошенных, а 26% респондентов против вступления в североатлантический альянс.
Вступление в евроатлантические структуры преимущественно поддерживают молодые респонденты.
NDI и CRRC-Грузия сегодня представили первую часть результатов исследования. Вторая часть будет опубликована в четверг.
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