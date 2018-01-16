Грузия в голландском реалити-шоу

16.01.2018 13:59 В Голландии, в эфире популярного телеканала Avrotros началось реалити-шоу wie is demol, в котором 10 эпизодов сняты в Грузии.



По словам грузинского менеджера голландской съемочной группы Нино Агладзе, шоу существует уже 18 лет, и оно снимается в туристически привлекательных местах, и статистика неизменно показывает, что 50% зрителей шоу обязательно посещают страны, которые показаны в программе.



«Съемки начались в мае, и голландские продюсеры были настолько довольны, что вместо 5 запланированных сезонов, они сняли в Грузии 10. Больше всего в Грузии им понравилось разнообразие - они были удивлены тому, что в такой небольшой стране есть так много интересных мест, где можно снимать шоу» - заявила она.



По ее словам, реалити-шоу существует уже 18 лет, и его рейтинг постоянно растет.



«Это шоу смотрят 40-45% зрителей в Голландии, и это очень высокий показатель. Если хотя бы половина зрителей решит провести отпуск в Грузии, то речь идет о миллионах человек. Так что, в этом году можно ожидать большого притока туристов из Голландии» - заявила она.



По ее словам, в шоу принимают участие 10 популярных лиц – актеры, музыканты, телеведущие, и т.д. В каждом эпизоде выбывает один участник.



«О том, что программа имеет большое влияние на туристические предпочтение голландцев, говорит и прошлогодняя статистика. В 2017 году она снималась в Испании, и несмотря на то, что Испания уже давно популярна как туристическое направление в Голландии, на этот раз количество жителей страны, посетивших Испанию значительно выросло» - заявила Нино Агладзе.















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