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NDI: Главным источником информации для 72% опрошенных является телевидение
16.01.2018 14:11
Согласно исследованию NDI, для 72% опрошенного населения главным источником получения информации по-прежнему является телевидение. На втором месте с 21% интернет и Facebook.
Другие опрошенные первоисточником информации называют членов семьи, друзей, соседей, журналы и газеты, сотрудников, и радио.
Согласно исследованию, проведенному в августе 2014 года, только 8% назвали интернет первоисточником информации. В апреле 2015 года эти данные снизились до 7%. В июне 2016 года главным источником интернет уже называли 14%, в апреле 2017 года -16%, в июне- 19%, а в декабре -21%. Наряду с этим во время опроса, проведенного в декабре, к варианту интернет добавился Facebook.
Полевые работы исследования NDI проводилось в период с 29 ноября по 19 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 298 прямых интервью. Исследования NDI проводит CRRC-Грузия. Предел погрешности +/-1.9%.
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