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NDI: Большинство считает, что российская пропаганда в основном распространяется через грузинские телеканалы


16.01.2018   14:51
Согласно результатам исследования Национального-демократического института (NDI) 2017 года, большинство респондентов, 53%, заявляет, что в Грузии существует российская пропаганда.

29% отмечают, что в Грузии существует пропаганда, идущая из Евросоюза, а 28% говорят, что есть пропаганда из США.

А также 53% опрошенных считают, что российская пропаганда в Грузии распространяется посредством грузинских телеканалов. 32% средством распространения российской пропаганды называют политические партии, 28% интернет, 12% гражданское общество, а 11% не грузиноязычные телевизионные каналы.

А также большинство респондентов считает, что источником пропаганды, идущей из ЕС и США, являются грузинские телеканалы.

Сегодня NDI и CRRC-Грузия представили первую часть результатов, вторую часть опубликуют в четверг.

Полевые работы исследования проводилось в период с 29 ноября по 19 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 298 прямых интервью.






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