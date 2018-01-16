NDI: Большинство считает, что российская пропаганда в основном распространяется через грузинские телеканалы

16.01.2018 14:51 Согласно результатам исследования Национального-демократического института (NDI) 2017 года, большинство респондентов, 53%, заявляет, что в Грузии существует российская пропаганда.



29% отмечают, что в Грузии существует пропаганда, идущая из Евросоюза, а 28% говорят, что есть пропаганда из США.



А также 53% опрошенных считают, что российская пропаганда в Грузии распространяется посредством грузинских телеканалов. 32% средством распространения российской пропаганды называют политические партии, 28% интернет, 12% гражданское общество, а 11% не грузиноязычные телевизионные каналы.



А также большинство респондентов считает, что источником пропаганды, идущей из ЕС и США, являются грузинские телеканалы.



Сегодня NDI и CRRC-Грузия представили первую часть результатов, вторую часть опубликуют в четверг.



Полевые работы исследования проводилось в период с 29 ноября по 19 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 298 прямых интервью.















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