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NDI: 36% опрошенных не пользуются интернетом даже раз в неделю
16.01.2018 15:16
Согласно исследованию Национально-демократического института (NDI), 61% опрошенных использует интернет хотя бы раз в неделю, а 36% реже. 1% использует интернет хотя бы раз в месяц, а 2% вообще не знает что такое интернет.
Реже всего интернетом пользуются на селе - 51% не пользуется интернетом даже раз в неделю. Затем идут поселения меньшинств (43%), маленькие города (38%), крупные города (24%), и Тбилиси (20%).
Чаще всего интернетом пользуются в Тбилиси (77%), затем в крупных городах (74%), маленьких городах (61%), поселках меньшинств (51%), и на селе (45%).
Наряду с этим интернетом чаще пользуются люди 18-35 лет, реже всего – выше 56 лет.
Полевые работы исследования NDI проводились в период с 29 ноября по 19 декабря по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании представительского отбора 2 298 прямых интервью. Исследования NDI проводит CRRC-Грузия. Предел погрешности +/-1.9%.
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