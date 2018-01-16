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НПО призывают правительство ускорить работу по созданию независимого следственного органа


16.01.2018   15:17
Неправительственный сектор призывает правительство ускорить работу по вопросу создания независимого следственного органа.

Как заявила исполнительный директор организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури, исходя из фактов, произошедших в течение последнего времени, необходимость создания независимого следственного органа стоит еще более остро. Как известно, речь идет о том органе, который будет расследовать факты возможных преступлений со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«Насколько нам известно, над этим законопроектом работает министерство юстиции. У нас (коалиции «За независимое и прозрачное правосудие») были подготовленные рекомендации, и им был дан вид законопроекта. Этот документ был переслан и министерству юстиции, после этого министерство начало над ним работать. На начальном этапе у нас была коммуникация с министерством юстиции, в последнее время же таких консультаций не было», - сообщила Гигаури.

По ее словам, у упомянутой службы должны быть такие полномочия, которые позволят «действительно эффективно расследовать факты нарушения закона со стороны сотрудников правоохранительных органов».






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