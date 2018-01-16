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Народный защитник предлагает правоохранительным структурам посредничество с семьей Мачаликашвили


16.01.2018   16:34
Народный защитник Грузии предлагает правоохранительным структурам посредничество с семьей Мачаликашвили.

Это заявление Нино Ломджария сделала в селе Дуиси, где встретилась с семьей Мачаликашвили.

«Я предложила семье и хочу сделать публично в адрес следствия предложение о том, чтобы мы выполнили роль определенного посредника или моста, чтобы семье была максимально предоставлена информация, которую можно предоставить, так как эти люди ощущают огромную несправедливость. Думаю, следствие должно ответить на некоторые их вопросы. Разумеется, вопросы, которые появляются у членов семьи, появляются и у нас. Мы запросили информацию, однако не знаем, насколько будет предоставлена возможность ознакомиться», - сообщила Нино Ломджария.

19-летний Темирлан Мачаликашвили, раненый в голову в ходе спецоперации Службы государственной безопасности в Панкиси 26 декабря 2017 года, скончался 10 января в больнице. Он находился на лечении в многопрофильной клинической больнице св. Михаила Архангела.






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