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Гендиректор «Рустави 2» оказался в базе «Миротворца»


16.01.2018   22:19
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия попал в базу сайта «Миротворец» после обнародования телеканалом письма, якобы написанного президентом Украины Петром Порошенко в Федеральную службу безопасности России.

«Участие в проведении информационно-психологических операций, направленных на подрыв государственных институтов власти Украины. Публикация заведомо ложной информации. Манипуляция общественно-значимой информацией», - говорится на сайте «Миротворца» касаемо Гварамии.

В Администрации президента Украины назвали подделкой документы, которые обнародовал грузинский телеканал «Рустави 2» относительно «обещания» Петра Порошенко российским спецслужбам не вести деятельности против России.

Но руководитель информационной службы грузинского телеканала «Рустави 2» Нодар Меладзе заявил о том, что опубликованные телеканалом документы относительно «обещаний» президента Украины Петра Порошенко Федеральной службе безопасности России являются подлинными, а источники, предоставившие их, - анонимными.






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