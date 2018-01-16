Патриарх Сербский заверил, что ему была неизвестна личность Бибилова - посол

16.01.2018 22:41 Сербская патриархия подчеркивает, что Патриарху Сербскому Анатолия Бибилова представили во время одной из встреч, и его личность была патриарху неизвестна, - об этом агентству «IPN» сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Греции (аккредитованный в Республике Сербской) Иосеб Нанобашвили.



Как отметил посол, в последние дни состоялась коммуникация с патриархией Сербской, в том числе, и лично с патриархом.



«Патриарх Сербский заверил меня, что Бибилова ему представили во время одной из встреч, и ему была не известна личность этого человека.



По словам патриарха, он принял Бибилова исключительно как частное лицо, христианина и безо всякой политической нагрузки.



Патриарх Сербский еще раз подчеркнул братские и дружеские связи, которые связывают сербский и грузинский народ и сербскую и грузинскую церковь», - сообщил Иосеб Нанобашвили «IPN».



Как известно, лидер марионеточного режима оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии Анатолий Бибилов 8-13 января находился в Республике Сербской в составе федерации Боснии и Герцоговины. В рамках «визита» Бибилов встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и Патриархом Сербским Иренеем.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

