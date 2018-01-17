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Чиатурская канатка и Давид Гареджи вошли в список объектов Europa Nostra


17.01.2018   11:36
Воздушно-канатные дороги шахтерского города Чиатура и средневековый монастырский комплекс Давид Гареджи вошли в финальный список памятников Europa Nostra («Европа Ностра»), находящихся под угрозой. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе.

Грузинские объекты вошли в «Программу семи памятников, находящихся под особой угрозой» среди других 12-ти финалистов — памятников из Австрии, Италии, Испании, Великобритании, Румынии, Турции и Албании.

Окончательный перечень финалистов, в который войдет семь памятников, будет известен в марте 2018 года.
В министерстве отмечают, что включение канатных дорог Чиатура в финальный список авторитетной организации является беспрецедентным случаем в истории индустриальных памятников Грузии.

Что касается Давида-Гареджи, то комплекс, как важнейший национальный памятник, с 2017 года находится в основном перечне объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Europa Nostra — общеевропейская федерация ассоциаций, созданная в 1963 году с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы. Федерация со штаб-квартирой в Гааге состоит из 250 негосударственных организаций, работающих в 45 европейских государствах. Europa Nostra сотрудничает с такими крупными учреждениями как Европейский союз, Совет Европы и ЮНЕСКО.

«Европа Ностра» запустила «Программу семи памятников, находящихся в наибольшей опасности» в январе 2013 года совместно с Институтом Европейского Инвестиционного Банка в качестве основного партнера и Банком развития Совета Европы в качестве ассоциированного партнера. Ее цель – координация процесса по сохранению и дальнейшему использованию памятников. «Программе семи памятников, находящихся в наибольшей опасности» оказывает содействие программа Европейского Союза «Созидающая Европа».

«Программа семи памятников, находящихся под особой угрозой» ставит целью мобилизацию сил на местном, национальном и международном уровнях, для ускорения реставрационных действий на памятниках особого значения.

Как отмечают в министерстве культуры, по итогам программы «Европа Ностра» группа экспертов организации разработает детальные экспертные рекомендации и план действий. Номинация также становится уникальным шансом для поиска источников частного и публичного финансирования в масштабах Европы и среди международных фондов.

"Новости-Грузия"





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