НПО призывают парламент поддержать замечания президента по Закону «О вещании»

17.01.2018 13:21 36 неправительственных организаций 16 января опубликовали заявление в связи с внесенным в Закон «О вещании» поправками, в котором приветствовали решение президента Грузии о применении вето в отношении законопроекта и призвали Парламент поддержать замечания президента.



«Нижеподписавшиеся организации приветствуем решение президента Грузии о наложении вето н поправки, вносимые в Закон «О вещании», который среди прочего предусматривает для Общественного вещателя введение непрозрачных процедур по закупкам, увеличение времени для коммерческой рекламы или размещения спонсоров другие проблемные вопросы», - отмечают организации.



НПО считают, что представленный закон «существенно увеличивает риск непрозрачности и коррупции в в ОВГ. Кроме того, это повредит частным вещателям и в целом, медиа-среде в Грузии».



«Соответственно, мы призываем Парламент Грузии, не преодолевать вето президента... и принять поправки к закону в такой форме, чтобы не нанести вред медиа-среде и чтобы они соответствовали идее Общественного вещателя», - говорится в заявлении.



Законопроект, который был принят Парламентом в прошлом месяце и в отношении которого президент использовал вето вчера, предусматривает для Общественного вещателя больше свободы в распоряжении бюджетными средствами и предоставляет ему возможность получать дополнительные доходы от коммерческой рекламы. Законопроект уже стал предметом острой критики со стороны НПО и частных вещателей.



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