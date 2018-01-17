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Личный архив Резо Табукашвили теперь будет хранится в Национальном архиве
17.01.2018 15:06
Материалы личного архива писателя, драматурга и сценариста Резо Табукашвили отныне будут храниться в Национальном архиве.
Лаша Табукашвили передал в национальный архив архивные материалы Резо Табукашвили, которые хранились в семье. Среди материалов и фотографии снятые Витторио Села в 19 веке в Рача и Сванети. Материалы представляют собой снимки и публикации сделанные представителям первой грузинской республики, которые были переданы за границу иммигрантам.
После учета материалов в архивном порядке и обработки, архив Резо Табукашвили станет доступным для любого заинтересованного лица.
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