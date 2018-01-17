В рамках программы помощи беженцам профинансированы до 1000 семей

17.01.2018 15:19 Министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари, посол ЕС в Грузии Янош Херман и представитель FAO в Грузии Мамука Месхи присутствовали на итоговом мероприятии программы помощи беженцам.



В рамках программы, до 1000 семей из категории крайней уязвимости получили финансирование.



При поддержке и финансировании со стороны Европейского союза, ФАО занимается содействием расширению социально-экономических прав и возможностей ВПЛ, совместно с ЕС вкладывая финансовые средства в развитие их экономических перспектив. Только по линии сотрудничества ЕС-ФАО, Европейский союз направил более 5 000 000 евро на развитие источников средств к существованию ВПЛ в Грузии.



Более 3500 домашних хозяйств ВПЛ получили финансовую помощь, направленную на запуск или развитие сельскохозяйственного производства: создание ирригационных систем, приобретение домашнего скота и сельскохозяйственной техники, разбивку фруктовых садов, строительство ферм и рыбоводных прудов.



Реализация завершающего этапа программы ЕС-ФАО началась в 2016 году. Проект под названием «Равный доступ ВПЛ к экономическим возможностям» ориентирован на оказание поддержки наиболее уязвимым группам внутренне перемещенных лиц: одиноким родителям с несовершенными детьми, семьям, имеющим в своем составе лиц с ограниченными возможностями, и домашним хозяйствам, возглавляемым молодыми или пожилыми людьми.



В общей сложности было получено 550 заявок и около 200 из них уже одобрены. Механизация, фруктовые сады и виноградники, ульи и домашний скот – это только некоторые направления инвестиций.



Проект, реализуемый совместно со структурой «ООН-Женщины», предоставляет инвестиционную поддержку по долевому финансированию индивидуальной и групповой экономической деятельности. Программа предусматривает выделение на одну семью до 2500 грузинских лари на финансирование сельского хозяйства и производство продовольствия, а также на создание источников дохода.



Заявки на получение грантов будут приниматься еще в течение четырех следующих месяцев – от ВПЛ, относящихся к наиболее обездоленным категориям лиц.



Данная инициатива ЕС-ФАО осуществляется через Агентство по источникам средств существования Министерства Грузии по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

