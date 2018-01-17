Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В рамках программы помощи беженцам профинансированы до 1000 семей


17.01.2018   15:19
Министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари, посол ЕС в Грузии Янош Херман и представитель FAO в Грузии Мамука Месхи присутствовали на итоговом мероприятии программы помощи беженцам.

В рамках программы, до 1000 семей из категории крайней уязвимости получили финансирование.

При поддержке и финансировании со стороны Европейского союза, ФАО занимается содействием расширению социально-экономических прав и возможностей ВПЛ, совместно с ЕС вкладывая финансовые средства в развитие их экономических перспектив. Только по линии сотрудничества ЕС-ФАО, Европейский союз направил более 5 000 000 евро на развитие источников средств к существованию ВПЛ в Грузии.

Более 3500 домашних хозяйств ВПЛ получили финансовую помощь, направленную на запуск или развитие сельскохозяйственного производства: создание ирригационных систем, приобретение домашнего скота и сельскохозяйственной техники, разбивку фруктовых садов, строительство ферм и рыбоводных прудов.

Реализация завершающего этапа программы ЕС-ФАО началась в 2016 году. Проект под названием «Равный доступ ВПЛ к экономическим возможностям» ориентирован на оказание поддержки наиболее уязвимым группам внутренне перемещенных лиц: одиноким родителям с несовершенными детьми, семьям, имеющим в своем составе лиц с ограниченными возможностями, и домашним хозяйствам, возглавляемым молодыми или пожилыми людьми.

В общей сложности было получено 550 заявок и около 200 из них уже одобрены. Механизация, фруктовые сады и виноградники, ульи и домашний скот – это только некоторые направления инвестиций.

Проект, реализуемый совместно со структурой «ООН-Женщины», предоставляет инвестиционную поддержку по долевому финансированию индивидуальной и групповой экономической деятельности. Программа предусматривает выделение на одну семью до 2500 грузинских лари на финансирование сельского хозяйства и производство продовольствия, а также на создание источников дохода.

Заявки на получение грантов будут приниматься еще в течение четырех следующих месяцев – от ВПЛ, относящихся к наиболее обездоленным категориям лиц.

Данная инициатива ЕС-ФАО осуществляется через Агентство по источникам средств существования Министерства Грузии по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна