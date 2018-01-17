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Руководитель Агентства детских садов – Рацион питания в детских садах не уменьшали
17.01.2018 15:30
Рацион питания в детских садах не уменьшали, — об этом заявил директор Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Кахабер Гванцеладзе.
По словам руководителя агентства, стандарты меню установлены министерством здравоохранения.
«Меню и калораж питания соответствует международным стандартам, это дневная нора. Регуляция была введена по инициативе министерства здравоохранения в октябре прошлого года. Продукты поступают в детские сады в соответствии со стандартами. Что касается молочных продуктов, Национальное агентство продовольствия подтвердило, что оно совершенно безопасно», — заявил Каха Гванцеладзе.
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