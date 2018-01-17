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В детские сады Тбилиси поступило молоко в винных упаковках
17.01.2018 16:52
Несколько детских садов Тбилиси получили молоко в упаковках, предназначенных для вина. Об этом заявил заместитель мэра города Ираклий Бенделиани.
По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, в несколько детских садов столицы молоко было доставлено в пакетах из-под вина.
“Мы периодически проверяем продукты в детских садах. Вчера мы обнаружили в нескольких из них молоко с этикетками другого продукта. Вчера же этой компании[-произвдителю] было сообщено об ошибке, чтобы она ее исправила. Нам ответили, что процесс упаковки продуктов осуществляется в полном соответствии с действующим в Грузии законодательством, но материал для пакетов с молоком закончился. Уже отправлен заказ одной из итальянских компаний, и в ближайшее время ошибка будет исправлена”, – заверил заммэра Тбилиси.
“Говорить о какой-либо угрозе не приходится”, – утверждает чиновник. По его словам, речь идет лишь о дизайне, указывающем на то, что упаковка предназначена для вина.
Тем не менее, столичные власти обратились в лабораторию, чтобы проверить и качество молока, добавил Ираклий Бенделиани. Впрочем, по его словам, уже поступил ответ от Агентства по безопасности продуктов питания, согласно которому использованные упаковки предназначены для одноразового пользования и безопасны.
СОВА
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