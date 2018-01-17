|
Чиатурская канатка и Давид Гареджи вошли в список объектов Europa Nostra
17.01.2018 17:54
Воздушно-канатные дороги шахтерского города Чиатура и средневековый монастырский комплекс Давид Гареджи вошли в финальный список памятников Europa Nostra («Европа Ностра»), находящихся под угрозой. Об этом сегодня, 16 января, на брифинге сообщил министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе.
Грузинские объекты вошли в «Программу семи памятников, находящихся под особой угрозой» среди других 12-ти финалистов - памятников из Австрии, Италии, Испании, Великобритании, Румынии, Турции и Албании. Окончательный перечень финалистов, в который войдет семь памятников, будет известен в марте 2018 года.
В министерстве отмечают, что включение канатных дорог Чиатура в финальный список авторитетной организации является беспрецедентным случаем в истории индустриальных памятников Грузии. Что касается Давида Гареджи, то комплекс, как важнейший национальный памятник, с 2017 года находится в основном перечне объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Europa Nostra - общеевропейская федерация ассоциаций, созданная в 1963 году с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы. Федерация со штаб-квартирой в Гааге состоит из 250 негосударственных организаций, работающих в 45 европейских государствах. Europa Nostra сотрудничает с такими крупными учреждениями как Европейский союз, Совет Европы и ЮНЕСКО.
«Программа семи памятников, находящихся под особой угрозой» ставит целью мобилизацию сил на местном, национальном и международном уровнях, для ускорения реставрационных действий на памятниках особого значения. Как отмечают в Министерстве культуры, по итогам программы «Европа Ностра» группа экспертов организации разработает детальные экспертные рекомендации и план действий.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна