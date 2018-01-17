Чиатурская канатка и Давид Гареджи вошли в список объектов Europa Nostra

17.01.2018 17:54 Воздушно-канатные дороги шахтерского города Чиатура и средневековый монастырский комплекс Давид Гареджи вошли в финальный список памятников Europa Nostra («Европа Ностра»), находящихся под угрозой. Об этом сегодня, 16 января, на брифинге сообщил министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе.



Грузинские объекты вошли в «Программу семи памятников, находящихся под особой угрозой» среди других 12-ти финалистов - памятников из Австрии, Италии, Испании, Великобритании, Румынии, Турции и Албании. Окончательный перечень финалистов, в который войдет семь памятников, будет известен в марте 2018 года.



В министерстве отмечают, что включение канатных дорог Чиатура в финальный список авторитетной организации является беспрецедентным случаем в истории индустриальных памятников Грузии. Что касается Давида Гареджи, то комплекс, как важнейший национальный памятник, с 2017 года находится в основном перечне объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.



Europa Nostra - общеевропейская федерация ассоциаций, созданная в 1963 году с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы. Федерация со штаб-квартирой в Гааге состоит из 250 негосударственных организаций, работающих в 45 европейских государствах. Europa Nostra сотрудничает с такими крупными учреждениями как Европейский союз, Совет Европы и ЮНЕСКО.



«Программа семи памятников, находящихся под особой угрозой» ставит целью мобилизацию сил на местном, национальном и международном уровнях, для ускорения реставрационных действий на памятниках особого значения. Как отмечают в Министерстве культуры, по итогам программы «Европа Ностра» группа экспертов организации разработает детальные экспертные рекомендации и план действий.















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