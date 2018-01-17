Видеобращение Яна Келли – Почему я люблю Тбилиси

17.01.2018 18:18 Посол США в Грузии Ян Келли заявляет, что Тбилиси – его второй дом. «Почему я люблю Тбилиси» — видео под таким названием распространяется на странице посольства США в Грузии в «Фейсбук».



«Мое отношение с Тбилиси, даже не хочу признавать, началось 40 лет назад. Я приехал сюда будучи студентом. Несколько вещей оставили меня в восхищении. Тбилиси было очень живым, мультиэтническим и толерантным городом, однако больше всего меня привело в восторг душевное стремление народа. Меня удивило, какими современными, независимо мыслящими было тбилисцы, какими открытыми они были и это душевное стремление продолжается и спустя 40 лет. Я опять вижу это в Тбилиси, толерантность, независимость и душевное стремление гордости. Я очень рад, что могу сказать: Тбилиси мой дом, мой второй дом, моим первым домом является Чикаго, в США. Жизнь в Тбилиси для меня отличный опыт», — заявляет Ян Келли.





















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