В Вазисубани открылся новый сквер

17.01.2018 19:03 Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с новым сквером в Вазисубани.



В рамках проекта, на территории сквера были устроены детские и спортивные площадки, установили 120 декоративных освещений и декоративные ограждения.



Мэр Тбилиси уделил внимание экологическому положению, и призвал население к участию в заботе о сквере.



«Конечно, мы берем ответственность за заботу, однако участие населения будет очень важным, чтобы мы не получали того результата, как в конкретных районах, в скверах, что не раз было зафиксировано и показано в СМИ. В предновогодние дни были зафиксированы факты нанесения повреждений и краж. Вы знаете, что в городе тяжелое экологическое положение, и соответственно, такими проектами мы должны решить эту проблему», — заявил Каха Каладзе.















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