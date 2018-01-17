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В Вазисубани открылся новый сквер


17.01.2018   19:03
Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с новым сквером в Вазисубани.

В рамках проекта, на территории сквера были устроены детские и спортивные площадки, установили 120 декоративных освещений и декоративные ограждения.

Мэр Тбилиси уделил внимание экологическому положению, и призвал население к участию в заботе о сквере.

«Конечно, мы берем ответственность за заботу, однако участие населения будет очень важным, чтобы мы не получали того результата, как в конкретных районах, в скверах, что не раз было зафиксировано и показано в СМИ. В предновогодние дни были зафиксированы факты нанесения повреждений и краж. Вы знаете, что в городе тяжелое экологическое положение, и соответственно, такими проектами мы должны решить эту проблему», — заявил Каха Каладзе.






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