В Минздраве Грузии прокомментировали скандал с вакцинами

17.01.2018 19:13 Минздрав Грузии категорически опровергает сообщения о том, что в стране якобы использовались просроченные вакцины.



Скандал начался с того, что Служба государственного аудита сегодня опубликовала отчет, в котором говорится, что в Грузии в 2016 — 2017 годах было использовано 29,2 тысячи доз вакцины, которая была опасна для здоровья.



В отчете также отмечено, что в 2016 — 2017 годах был приобретен препарат, который не смог пройти регистрацию по правилам, установленным законодательством Грузии. Соответственно, препарат не смог получить право допуска на рынок Грузии. Однако, специальной комиссии удалось добыть право допуска препарата.



Публикация моментально вызвала ажиотаж в СМИ и у общественности, так как создавала впечатление, что речь идет о прививках для детей. Однако с этими утверждениями категорически не согласны в Минздраве. Как оказалось, речь идет о вакцине против бешенства, кроме того, не все так однозначно с ее запретом.

«То, что написано в публикации аудита, не соответствует реальности», — заявил на чрезвычайном брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.



Он также отметил, что в публикации службы аудита не указано, что данная вакцина является вакциной от бешенства, и не является той вакциной, которую используют для детских прививок.



«Этот вопрос касается бешенства. Вы знаете, что это на 100% смертельное заболевание. За последние двести лет история медицины не смогла придумать лучшей интервенции, чем вакцинация. Именно она смогла спасти жизни миллионов людей», — отметил Гамкрелидзе.



Гамкрелидзе подчеркнул, что за последние пять лет снабжение страны вакцинами от бешенства ни разу не прерывалось. В результате впервые за последние 25 лет, в течение последних трех лет, в Грузии не было зафиксировано ни одного случая заболевания человека бешенством.



Гамкрелидзе сообщил, что вакцина, о которой идет речь, поступила в 2015 году с соблюдением всех правил, предусмотренных законодательством. Эта вакцина использовалась в течение всего 2015 года и в стране не было зафиксировано не одного случая побочных эффектов или серьезных осложнений с момента ввоза вакцины вплоть до ее изъятия.



Затем, в январе 2016 года, ВОЗ затребовал преквалификацию препарата с соответствующего завода. Преквалификация — это услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов.

«Это не означало, что вакцину незамедлительно надо было изъять, тем более что это была вакцина стратегического значения и невозможно было оставить страну без данной вакцины. Все случаи укусов могли стать смертельными для людей», — заявил Гамкрелидзе, добавив, что допустить такое Центр по контролю заболеваний не мог.



Он отметил, что через полтора месяца после того, как ВОЗ затребовал преквалификацию препарата, Центр по контролю заболеваний заменил ее на новую. Причем это произошло только на основе рекомендаций, а не императивного заявления Всемирной организации здравоохранения. С марта 2016 года в стране начали использовать уже новую партию вакцины.



Гамкрелидзе также напомнил, что в 90-х годах в Грузии каждый год фиксировали по 10-15 случаев заболевания человека бешенством. Пик заболевания пришелся на 1996-1997 годы, когда бешенством заболели 21 человек. Далее ежегодно фиксировали от трех до пяти случаев. С 2015 года в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания человека бешенством.



По его словам, по вопросу спорной вакцины у Центра по контролю заболеваний позавчера состоялось специальное заседание в службе аудита, где был обсужден тот вопрос, который сегодня вызвал ажиотаж после публикации службы аудита.

«Служба аудита согласилась с аргументами Центра по контролю заболеваний, и они обещали, что данный вопрос будет снят. Я не хочу думать, что в стране целенаправленно происходит дискредитация важнейшей общественной здравоохранительной интервенции, связанной с иммунизацией и вакцинацией населения», — сказал Гамкрелидзе.



«Я призываю службу аудита еще раз встретиться с нами, поскольку я уверен, что служба аудита должна сделать разъяснение в связи с этим вопросом», — заключил Гамкрелидзе.















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