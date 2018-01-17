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Новая школа открылась в селе Кумурдо Ахалкалакского района
17.01.2018 20:22
В селе Кумурдо Ахалкалакского района открылась армяноязычная школа, рассчитанная на 450 учеников и соответствующая современным стандартам.
Новая школа построена при поддержке местного спонсора и оснащена современной техникой. При школе есть стадион, спортивная площадка, бассейн, площадки для игры в волейбол и баскетбол.
«Министерство образования и науки заботится об образовании этнических меньшинств, об их интеграции и осуществляет немало проектов в этом направлении», — говорится в сообщении ведомства.
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