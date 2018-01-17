Гамкрелидзе: Эта вакцина использовалась в течение всего 2015 года, и не было зафиксировано ни одного случая побочного действия

17.01.2018 20:45 Эта вакцина использовалась в стране в течение всего 2015 года, и не было зафиксировано ни одного случая побочного действия, - об этом заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.



Как отметил Амиран Гамкрелидзе, этот касается бешенства – заболевания, которое смертельно на 100%. «Если у человека разовьется бешенство, то пока что медицина бессильна перед этой болезнью. Единственное то, что эта болезнь управляема посредством вакцин. В течение последних 5 лет одним из самых больших достижений нашей системы здравоохранения – это то, что ни одного срыва в поставке вакцин не было. Улучшаются в стране вакцины в целом, в том числе и против бешенства», - заявил Гамкрелидзе.



По его словам, эта вакцина поступила в страну в 2015 году с соблюдением всех тех правил, которые предполагаются грузинским законодательным пространством.



«Вакцина была преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Эта вакцина использовалась в течение всего 2015 года, и не было зафиксировано ни одного случая побочного действия», - заявил, в частности, Гамкрелидзе.



По информации Службы государственного аудита, провиденный аудит выявил, что «был приобретен препарат, который не смог пройти регистрацию по правилам, установленным законодательством Грузии. Соответственно, препарат не смог получить право допуска на рынок страны.



Несмотря на это, специальная комиссия смогла добыть право допуска для препарата. При этом подтверждение качества произошло по решению комиссии на основе минимальных стандартов… По чрезвычайной же рекомендации ВОЗ из потребления должна была быть изъята опасная для жизни конкретная вакцина, которая в случае с Грузией была потрачена в количестве 29 222 доз».

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

