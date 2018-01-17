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Служба аудита: Мы не ставим под сомнение государственную программу иммунизации


17.01.2018   20:58
Служба государственного аудита не ставит под сомнение государственную программу иммунизации, в том числе и в части вакцины против бешенства, — об этом говорится в заявлении Службы государственного аудита.

«В результате предварительного изучения, Государственной службе аудита стало известно, что Всемирная организация здравоохранения выдала рекомендацию о приостановке определенной серии вакцины против бешенства.

Этот факт стал одним из мотивов, чтобы мы внесли аудит соответствия программы иммунизации в аудиторский план 2018 года. Государственная служба аудита сочла целесообразной детально изучить ход выполнения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

После опубликования плана аудита 2018 года между Службой государственного аудита и министерством здравоохранения состоялась рабочая встреча, на которой со стороны министерства были представлены различные аргументы и доказательства, в том числе и о качестве вакцины против бешенства.

Служба государственного аудита не ставит под сомнение государственную программу иммунизации, в том числе и в части вакцины против бешенства», — говорится в заявлении.

В центре по контролю заболеваний отрицают, что использовали опасную вакцину против бешенства.






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