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Президент Грузии наградил Нодара Ахалкаци орденом Чести посмертно
17.01.2018 21:43
В связи с 80-летним юбилеем Нодара Ахалкаци, президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил известного грузинского футболиста и тренера, первого президента Федерации футбола Грузии орденом Чести посмертно. Государственную награду передали его дочери Медее Ахалкаци.
Нодар Ахалкаци был награжден орденом Чести за особый вклад в развитие грузинского футбола.
Медея Ахалкаци поблагодарила президента Грузии и собравшихся гостей за оценку вклада и деятельности ее отца и отметила, что государственная награда является большой честью для ее семьи.
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