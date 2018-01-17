Президент Грузии наградил Нодара Ахалкаци орденом Чести посмертно

17.01.2018 21:43 В связи с 80-летним юбилеем Нодара Ахалкаци, президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил известного грузинского футболиста и тренера, первого президента Федерации футбола Грузии орденом Чести посмертно. Государственную награду передали его дочери Медее Ахалкаци.



Нодар Ахалкаци был награжден орденом Чести за особый вклад в развитие грузинского футбола.



Медея Ахалкаци поблагодарила президента Грузии и собравшихся гостей за оценку вклада и деятельности ее отца и отметила, что государственная награда является большой честью для ее семьи.















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