Имнадзе: Мы не могли один месяц оставлять людей без вакцин

17.01.2018 22:35 По заявлению заместителя директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Пааты Имнадзе, вакциной против бешенства, о непригодности которой была распространена информация, никакими побочными действиями в людях не проявлялась.



Как заявил Имнадзе журналистам в Минздраве, эта вакцина была ввезена в страну с соблюдением законодательства и, исходя из этого, он считает неприемлемыми всяческие инсинуации по поводу вакцины.

«Мы не могли один месяц оставлять людей без вакцин, потому что человек умрет, если ему не сделают вакцину против бешенства. Исходя из этого, пока не была ввезена новая вакцина, мы продолжали использовать эту, и в кратчайшие сроки ввезли новую. Однако, это не означает, что та вакцина была не годилась. Просто, Всемирная организация здравоохранения сняла заводу преквалифиуацию», - заявил Паата Имнадзе.



Он не пояснил, на основании чего в свое время была снята Всемирной организацией здравоохранения преквалификация у вакцины против бешенства, которая впоследствии была заменена на новую вакцину.















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