Служба государственного аудита заявляет, что не ставит под сомнение программу государственной иммунизации, в том числе в части вакцины против бешенства

17.01.2018 22:36 Служба государственного аудита заявляет, что не ставит под сомнение программу государственной иммунизации, в том числе в части вакцины против бешенства, - об этом говорится в заявлении Службы государственного аудита по вопросу вакцинации.



Как говорится в пояснении Службы государственного аудита, им в результате предварительного изучения стало известно, что Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) была дана рекомендация об остановке производства определенной серии вакцин против бешенства.



«Этот факт стал одним из мотивов, руководствуясь которым Служба аудита внесла в аудиторский план 2018 года аудит соответствия программы иммунизации. Служба государственного аудита сочла целесообразным детально изучить ход исполнения рекомендаций ВОЗ. После опубликования плана аудита между Службой государственного аудита и министерством состоялась рабочая встреча, на которой министерством были представлены различные аргументы и доказательства, в том числе относительно качества вакцины против бешенства. Служба государственного аудита не ставит под сомнение программу государственной иммунизации, в том числе в части вакцины против бешенства», - говорится в заявлении.



Ранее на сайте Службы государственного аудита была размещена информация, согласно которой, проведенный аудит выявил, что «был приобретен препарат, который не смог пройти регистрацию по правилам, установленным законодательством Грузии. Соответственно, препарат не смог получить право допуска на рынок страны.



Несмотря на это, специальная комиссия смогла добыть право допуска для препарата. При этом подтверждение качества произошло по решению комиссии на основе минимальных стандартов… По чрезвычайной же рекомендации ВОЗ из потребления должна была быть изъята опасная для жизни конкретная вакцина, которая в случае с Грузией была потрачена в количестве 29 222 доз».



Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья в свою очередь опровергает информацию о том, что в ходе программы иммунизации использовались вакцины опасные для здоровья человека. По заявлению заместителя директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Пааты Имнадзе, вакцина, на которую делает акцент Служба государственного аудита, была ввезена в страну в 2016 году с полным соблюдением законодательства.















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