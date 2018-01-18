NDI: 27% проголосовали бы за «Грузинскую Мечту», 10% - за «Национальное движение»

18.01.2018 12:29 Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), на вопрос, если бы завтра были выборы, 27% опрошенных ответили, проголосовали бы за «Грузинскую Мечту».



24% заявляют, что не отдали бы голоса ни одной из партий, 15% не знают, а у 13% нет ответа.



За «Национальное движение» отдали бы голоса 10%, за «Европейскую Грузию» — 3%, за другие — 7%.



Полевые работы исследования NDI были проведены в период 29 ноября – 19 декабря в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2,298 прямого интервью путем представительной выборки.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.



Погрешность результатов исследования составляет +/- 1.9%.















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